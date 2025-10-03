Edinilen bilgiye göre, kaza dün saat 22.00 sıralarında İnegöl-Bozüyük karayolu Bozüyük ilçesi girişinde meydana geldi. İnegöl'e tavuk taşıyan Halis Bilgin yönetimindeki tır, arıza yapan tıra arkadan çarptı. Şoför kabininde sıkışan şoför Halis Bilgin, ekiplerce kurtarıldı. ambulansla hastaneye kaldırılan şoför yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnegöllü şoför Halis Bilgin, bugün ikindi namazına müteakip Urgancılar Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Yıldırım Gazetesi olarak merhum Halis Bilgin’e Allah’tan rahmet, ailesine, dost ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT