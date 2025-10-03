Kaza, Kırıkhan ilçesi Kangallar Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki 31 HE 114 plakalı Cherry marka cip, okul servisinden inip karşıya geçmek isteyen Hasan Güder’e çarptı. Kazada 8 yaşındaki Güder ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Güder’i Kumlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Güder, hayatını kaybetti. Kazada ölen çocuğun annesinin feryadı kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA