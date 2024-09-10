Narin Güran'ın ölüm haberi Türkiye genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Bölgeden gelen görüntüler ise olayın şiddetini artırdı. Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümünden sonra, akrabası olduğu öğrenilen bir kişi cenazenin teslim alınması sırasında kameralar önünde bir kadına yumruk attı.

20 gündür kayıp olan Narin Güran'ın cansız bedeni, Diyarbakır'ın Eğertutmaz deresinde bir çuvalın içinde bulundu. Küçük kızın bedeninin üzeri taş ve çalılarla örtülmüş olarak bulundu. Çuvalın içinde Narin’in terlikleri ve bir Kur'an-ı Kerim de yer alıyordu.

Olay yerinde yapılan yaklaşık 9 saat süren otopsi işlemi, 18 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Şu an için "Narin'e ne oldu?" sorusunun cevabı araştırılmakta.

Cenazenin Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınması sırasında, yakınları arasında gerilim yaşandı. Narin Güran’ın akrabalarından biri, kalabalığa yönelik olarak “Gidin yalan konuşun!” şeklinde bağırırken, bir kadın bu kişiyi susturmaya çalıştı. Ancak, adam sözlerine devam edince başka biri tarafından yumruklandı.