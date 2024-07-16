Son bir hafta içinde 26 ilde düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3.626 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu operasyonlara dair yaptığı açıklamada, kaçak ve sahte alkol üretimi yapan şüphelilerin yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek," dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıkları KOM şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucu Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak'ta kaçak ve sahte içki üreten şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları başarıyla gerçekleştiren polis ve jandarma ekiplerini tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle," dedi.