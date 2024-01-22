Meyvenin kabuklarının buruk bir tadı vardır, ayrıca tam olgunlaşmamış meyvenin içi de aynı buruk tada sahiptir. Cennet elması hafif yumuşamaya başlayıp tam olgunluğa erişince buruk tat kaybolur ve bal gibi bir hal alır. Meyvenin sertken yenilebilen ve buruk tada sahip olmayan çeşitleri de vardır ancak ülkemizde daha yeni yeni yetiştirilmeye başlamıştır. Bazılarının içinde de kahverengi bölümler bulunur ve bu çeşide de çikolatalı hurma adı verilir. Bilenlerin yemeye doyamadığı bu meyve oldukça da faydalıdır. Kalp sağlığını korumaya birebirdir, göz sağlığı için oldukça yararlıdır. Mide-bağırsak sorunlarını geçirmeye yardımcı olur. Doğal bir lif kaynağıdır. İçerisinde bol miktarda bakır ve kalsiyum ve C vitamini bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve tam bir antioksidan kaynağıdır. Gel gelelim cennet hurmasının vakti yaklaşık 2 ayla kısıtlıdır. Daha fazla süre bu meyveyi tüketebilmek, faydalarından yararlanabilmek için meyvenin kurutulması gerekir. Cennet elması kurutmak için neler yapılması gerekir birlikte inceleyelim.

Cennet Elması Kurutmanın İncelikleri

Aslına bakarsanız cennet elması kurutmak zahmetli bir iştir. Tam olgunluğa erişmiş cennet elmaları kurutulmaz. Meyveler olgunluğa eriştiklerinde çok yumuşayacakları için hem askıda durmazlar hem de çok çabuk sineklenirler. Bu yüzden kuruturken tam olgunluğa erişmemiş yarı ham meyveler tercih edilir. Cennet hurması kurutulurken mutlaka kabukları soyulmalıdır aksi takdirde kuru meyvenin tadı bozulur ve ağızda buruk bir tat bırakır.. Hazırlanırken meyvelerin sap kısımları kesilmemelidir çünkü kurutma aşamasına geçilirken cennet elmaları bu saplardan bağlanır ve bir gergiye serilir. Meyveler asla zemine ya da duvara değmemelidir. Bu meyvelerin kurumadan çürümesine sebep olacaktır.

Kuru Cennet Elmasının Faydaları

Cennet elması kurutmak her ne kadar zahmetli olsa da harcadığınız emeğe değen bir besin kaynağıdır. Kuru cennet elması kanserle savaşmada oldukça faydalıdır. Hemoroide iyi geldiği bilinmektedir. Lif kaynağıdır, tok tutar ve çok az yağ içerir dolayısıyla kilo verdirir. Hipertansiyona iyi gelir ve bağışıklığı güçlendirir.