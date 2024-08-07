Halk arasında Trabzon hurması veya cennet elması olarak da adlandırılır. Cennet hurması faydaları, içerisinde bulunan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde olmaktadır. Örneğin C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Diğer cennet hurması faydası da bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlığa karşı yardımcı olmasıdır. Bunu içerisindeki lifler sayesinde yapar. Bu lifler sayesinde cennet hurması yüksek kolesterolü düşürücü etki yapabilir. Ayrıca içerisindeki mineraller sayesinde de kalp sağlığını koruyucu rol oynar. Beslenmeye eklerken harika bir tatlı alternatifi oluşturacağımız pratik bir tarif denedik. Diğer cennet hurmalı fit tarifimiz için de sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

MALZEMELER (2 KİŞİLİK)

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 tatlı kaşığı bal

1 adet olgun cennet hurması

1 tam ceviz

Yapılışı:

Cennet hurmalı fit tarifimiz için öncelikle yoğurt ve chiayı karıştırın. Bu şekilde 1-2 saat dinlendirerek chianın şişmesini sağlayabilirsiniz. Ardından balı da ekleyerek karıştırmaya devam edin. Sonra cennet hurmasını ikiye ayırın ve çekirdeklerini çıkarın. Bir kaseye alarak çatalla cennet hurmalarını ezin. Daha sonra bardak kuplara önce yoğurtlu karışımı paylaştırın. Üzerine cennet hurmalarını ilave edin. Kupların en üstü için ceviz kırıklarını ekleyin. Afiyetle cennet hurmalı fit tarifimizin tadını çıkarın. Üstelik 1 kup sadece 145 kalori olmaktadır.