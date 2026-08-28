Edinilen bilgilere göre kazalar, Bursa-Ankara karayolunun Kalburt mevkii ile Yeniceköy Köprülü Kavşağı arasında meydana geldi.
Aynı güzergâhta kısa süre içerisinde meydana gelen 3 ayrı kazada toplam 9 araç birbirine girdi. Kazalarda araçlarda bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazalar nedeniyle Bursa-Ankara karayolunda trafik adeta kilitlendi. Araçların yoldan kaldırılması ve ekiplerin çalışmaları sırasında ulaşımda uzun süreli aksamalar yaşandı.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.