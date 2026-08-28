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Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazalar nedeniyle Bursa-Ankara karayolunda trafik adeta kilitlendi. Araçların yoldan kaldırılması ve ekiplerin çalışmaları sırasında ulaşımda uzun süreli aksamalar yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre kazalar, Bursa-Ankara karayolunun Kalburt mevkii ile Yeniceköy Köprülü Kavşağı arasında meydana geldi.

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