3. Lig temsilcimiz 2. Hafta maçlarında, sahasında Gümüşhanespor ile karşılaşacak. İnegöl İlçe stadından oynanacak maçla ilgili açıklama yapan Kafkasspor Başkanı Zeki Kavaz, maça kadın ve çocuk seyircilerin ücretsiz olarak girebileceğini duyurdu.

Gümüşhanespor maçıyla ilgili açıklama yapan Kafkasspor Başkan Yardımcısı Zeki Kavaz, maça kadın ve çocuk seyircilerin ücretsiz olarak girebileceğini belirterek, “Bildiğiniz üzere Pazar günü İnegöl İlçe Stadında Gümüşhanespor’u ağırlayacağız. Tarihimizde profesyonel ligde ilk maçımızda puanla ayrılmıştık. İnşallah ilk 3 puanımızı da bu maçta almak istiyoruz. Bu maçı özel kılan bir tarafı da kadın ve çocuk seyircilerimiz ücretsiz olarak izleyebilecektir. Başta kadın ve çocuk seyircilerimiz olmak üzere tüm halkımızı Pazar günü oynayacağımız maça davet ediyorum”

BİLETLER PAZAR GÜNÜ SATIŞA ÇIKACAK

Biletlerle ilgili açıklamada bulunan Zeki Kavaz “Kombinelerimizi Vip A, Kapalı B, Kapalı C Kapalı D ve Maraton olarak satışa çıkarmıştık. Kombinelere gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederim. Maç günü Kapalı C, Kapalı D ve Maraton tribünlerin de bilet satışlarımız olacaktır. Kapalı C ve Kapalı D bilet fiyatları 100,00 TL Maraton tribününün bilet fiyatı ise 50 TL’dir. Tüm taraftarlarımıza küfür etmeden, rakip takım ve hakemlerle uğraşmadan sadece takımımızı destekleyerek pozitif anlamda bir güç olmalarını istiyoruz. Taraftarlarımız yıllardır bizlerin itici bir gücü olmuştur. İnşallah Pazar günü galip gelerek tüm İnegöl halkına 3 puanı armağan etmek istiyoruz” diye konuştu.

Seher Yaşa