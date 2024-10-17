Tekirdağ Çerkezköy’de düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde 58 adet kaçak cep telefonu ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çerkezköy Fatih Mahallesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda, 14 Ekim 2024 tarihinde C.S., B.K., T.S. ve S.S. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda, toplam 58 adet kaçak cep telefonu ile bir adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, bir adet şarjör ve beş adet 9 mm fişek ele geçirildi. Yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan kaçak telefonlara ve ruhsatsız silaha, jandarma ekiplerince el konuldu. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.