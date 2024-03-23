Bağımsız Türkiye Partisi'nin İnegöl Belediye Başkan adayı Rıza Çetinkaya, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala, mahalleler, dernekler, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek projelerini tanıtmaya devam ediyor. Yapmış olduğu ziyaretlerde olumlu tepkiler alan Çetinkaya, halkın taleplerini dikkate alarak seçim vaatlerini açıklıyor.

Çetinkaya'nın son ziyaret noktaları arasında Mesudiye Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Çerkez Adige Derneği, Madenköyü bulunuyor. Ayrıca, fabrikaları da ziyaret eden Çetinkaya, işçilerin ve vatandaşların beklentilerini dinliyor ve İnegöl’de bir değişim ve hizmet ihtiyacının olduğunu vurguluyor.

Yaptığı açıklamada, "Ziyaretlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın bizlere aktardığı sorunları ve beklentileri dinliyoruz. Altını boş projelerle halkı avutmaya çalışan diğer adayların aksine, gerçekçi ve halkın taleplerine uygun projeler sunuyoruz. İnegöl bizim sevdamız, ve vatandaşlarımız da bu sevdayı paylaşıyor. Seçimlere az bir zaman kaldı ve vatandaşlarımız gereğini sandıkta yapacaklarını söylüyorlar" şeklinde konuştu.