İnegöl'de yerel seçimler yaklaşırken, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Rıza Çetinkaya, gençlerle birlikte şehri yönetme vizyonunu ortaya koydu. Çetinkaya, gençlerin siyasete katılımını teşvik etmenin yanı sıra gençlerin hazırlayacağı projelerin önemine vurgu yaptı.

Çetinkaya, "Şehrimizi gençlerle birlikte el ele yönetmek istiyoruz. Gençlerimizi siyasete davet ediyoruz ve onların hazırlayacağı projeleri genel kurulda değerlendirip, kabul gören projeleri halk oylamasına sunacağız. Kabul gören projeleri hayata geçirerek, gençlerimiz için bu şehirde yaşamanın bir övünç kaynağı olmasını sağlayacağız" dedi.

Ayrıca, Çetinkaya'nın dikkat çeken bir diğer vaadi ise afet durumlarında güvenli toplanma alanları oluşturmak. Çetinkaya, her mahalleye yapacakları kapalı pazarları aynı zamanda afet durumlarında toplanma alanı olarak kullanacaklarını belirtti. Bu sayede, afet durumlarında vatandaşların can güvenliğini ve barınmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ