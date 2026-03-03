Kartepe'de kurulan Ramazan Sokağı'nı gezen öğrenciler, Karagöz ve Hacivat gösterisini izledi, sanal gerçeklik gözlüğüyle kutsal toprakları görme imkanı buldu.

Kartepe Belediyesince Kent Meydanı'nda oluşturulan 'Ramazan Sokağı', nostaljik atmosferiyle her yaştan vatandaşı ağırlamayı sürdürüyor. İlçe genelindeki okullardan öğretmenleri eşliğinde meydana gelen öğrenci grupları, etkinliklerin merkez noktalarından biri olan Otağ Çadırı'nda sahnelenen geleneksel Karagöz ve Hacivat gösterisini izledi. Eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, sergilenen gösteriyle geleneksel orta oyunu kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Sanal gerçeklik gözlüğüyle kutsal topraklara dijital yolculuk

Meydandaki tüm etkinlik duraklarını tek tek gezen öğrenciler, Sanat Evi'nde ise teknolojinin imkanlarıyla maneviyatı bir arada deneyimledi. Burada sanal gerçeklik (VR) gözlüklerini kullanan minik ziyaretçiler, Kabe'yi ve kutsal mekanları dijital ortamda 360 derece izleme şansı yakalayarak farklı bir heyecan yaşadı.