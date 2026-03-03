Başiskele'de kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendirmek amacıyla tamamlanan 4 hizmet merkezi törenle hizmete alınacak.

Başiskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi'nde düzenlenecek toplu açılış törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katılacak. Törende; BAŞ-MEK Kadın El Emeği Mağazası ve Gün Evi, BAŞ-MEK Yeşilyurt Kurs Merkezi ile BAŞ-MEK Çini ve Seramik Atölyesi'nin resmi açılışları gerçekleştirilecek.

Kadın üretimi ekonomiye kazandırılacak

Hizmete alınacak merkezlerden BAŞ-MEK Kadın El Emeği Mağazası ile ilçede üretim yapan kadınların el emeği ürünlerinin sergilenmesi ve satışa sunulması sağlanacak. Bu sayede kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve aile ekonomisine katkı sunulması hedefleniyor.

Açılışı yapılacak 'Gün Evi' ise kadınların bir araya gelerek sosyal bağlarını kuvvetlendirebilecekleri, paylaşım ve dayanışma ortamında vakit geçirebilecekleri bir buluşma noktası olarak hizmet verecek.

Program kapsamında açılacak olan BAŞ-MEK Yeşilyurt Kurs Merkezi ile BAŞ-MEK Çini ve Seramik Atölyesi de bölgedeki mesleki eğitim ve sanatsal üretim ihtiyacını karşılayacak. Bu merkezlerde kadınların hem meslek edinmeleri hem de kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen yatırımların açılış törenine tüm vatandaşlar davet edildi.