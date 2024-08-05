Kaptan Penguen serisinin 4’üncü filmi ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları IV: Buzuldaki Sır’ 9 Ağustos’ta vizyona giriyor. Tamamen yerli yapım olan çizgi filmi izleyen çocuklar, bu yazı Kaptan Pengu’nun renkli ve heyecan dolu dünyasında geçirecek.

Çocuklar tarafından oldukça sevilen Kaptan Pengu serisinin 4’üncü filmi ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları IV: Buzuldaki Sır’ 9 Ağustos’ta vizyona giriyor. Filmin Şişli’de gerçekleştirilen ilk gösterimi büyük beğeni topladı. Filmin yönetmen koltuğunda Ali Karacam otururken, senaryo Arzu Yurtseven tarafından yazıldı. Müziklerini Burak Çambel’in üstlendiği film, Kaptan Pengu ve arkadaşlarının Okyanus Melekleri Ormanı’nı kurtarma çabalarını eğlenceli ve etkileyici bir biçimde anlatıyor. Çocuklara Dünya ve Çevre Bilinciyle alakalı da önemli mesajlar veren film, eğlenceli vakit geçirtirken aynı zamanda öğretiyor. Filmde, buzulların erimesi ve bunun ekosistem üzerindeki etkilerine dikkat çekiliyor. Küresel ısınmanın ve çevre kirliliğinin doğa üzerindeki olumsuz etkilerini öğretilirken, izleyicilere de çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

Kaptan Pengu ve ekibi, ormanın gizemli sırlarını keşfederken aynı zamanda çevre koruma ve dostluk gibi önemli temaları da işliyor. Bu macera dolu yolculuk, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor. Her yaştan izleyicinin keyifle izleyeceği “Kaptan Pengu ve Arkadaşları IV: Buzuldaki Sır”, Türkiye genelindeki sinemalarda yerini almak için gün sayıyor.

“Dünyayı çizgi filmler değiştirecek”

Filmin yapımcısı olan Nurullah Yenihan filmin ilk gösteriminde yaptığı özel açıklamalarda , “Bu yaz sıcaklarında bizleri serinletecek buz gibi bir filmle geliyoruz. Üçüncü filmimizde çıtayı yükseltmiştik, dördüncü filmde daha da yukarıya çektik. Avrupa standartlarında yapılan filmimizi izleyenler hem serinleyecekler, hem eğlenip hem de öğrenecekler. Öğretmeye ve öğretirken de eğlendirmeye devam ediyoruz. Küresel ısınma ve çevre konularını işledik. Bir sloganımız var Dünyayı çizgi filmler değiştirecek diyoruz. Çizgi filmler sayesinde çocuklara yapılan hataları öğreterek değiştirebileceğimize inanıyoruz. Çağımızın hikaye anlatıcılarıyız, geçmişte Dede Korkut nasıl öğreterek anlattıysa bizde günümüzde öğreterek anlatmaya çalışıyoruz. Bu yaşlı Dünya’mızın ömrünü biraz daha uzatmak için çizgi filmlere ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“Doğayı korumak için sinemalara getirilmiş bir film”

Filmin galasına gelerek ilk gösterimine katılan çocuklardan Can Yenir, “Kaptan Pengu gerçekten çok güzel bir film. Doğayı korumak için sinemalara getirilmiş bir film. Tüm filmlerini izledim gerçekten harika bir film” ifadelerini kullandı.

Filmin bir başka minik izleyicisi Simay Üryan ise, “Film çok güzel geçti. Hem arkadaşlığın önemini hem de doğayı korumayı anlatıyor. Film bizlere arkadaşlığın önemini anlatırken hem heyecanlı hem öğretici şeyler kattı" dedi.