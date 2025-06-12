Küçükçekmece Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası dolayısıyla Kitap Takas etkinliği düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası dolayısıyla Küçükçekmece Gölü kenarında, Kitap Takas etkinliği düzenledi. ‘Termosunu Getir, Kahveni Al’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte birbirinden keyifli atölyelerde bir araya gelen çocuklar hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı. Etkinlikte kitaplar el değiştirirken, sürdürülebilirliğe de dikkat çekildi. Küçükçekmece Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çevre bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen Kitap Takas etkinliğine, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Eğitici atölyeler gerçekleştirildi

Etkinlikte çocuklar için kimyasal madde kullanılmadan doğal malzemelerden yüzey temizleyicilerin yapıldığı Doğa Dostu Zehirsiz Yüzey Temizleyici Atölyesi, elektronik atıkların dönüştürülerek tablo yapıldığı Elektronik Atıktan İleri Dönüşüm Atölyesi, mevcut herhangi bir atıktan kalemlik ve şişe gibi süs eşyalarının yapıldığı İleri Dönüşüm Atölyesi, kil ve tohumdan oluşturulan tohum toplarının yapıldığı Tohum Topu Atölyesi, organik atıklardan organik gübrelerin elde edildiği Kompost Atölyesi, çevre dostu bez çantaların boyandığı Bez Çanta Boyama Atölyesi gibi eğitici atölyeler düzenledi. Ayrıca etkinlikte kitaplar takas edildi, termoslarını yanında getirenlere mobil ikram aracından çay kahve ikramı yapıldı.

‘Benim Kartım’ başvuru standı kuruldu, vatandaş bilgilendirildi

Küçükçekmece Belediyesi tarafından atık ayrıştırma ve toplama amacıyla hayata geçirilen Benim Kartım uygulamasının genişletilmesi için etkinlik alanında ‘Benim Kartım’ başvuru standı kuruldu. Uygulama kapsamında vatandaşlar; elektrik ve elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar, kâğıt, plastik ve metal atıkları ilçede yer alan Atık Getirme Merkezlerine getirerek puan kazanıyorlar. Vatandaşlar kazandıkları puanları, Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde ve zincir marketlerde kullanabiliyor.