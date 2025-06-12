İleri biyolojik arıtma yatırımlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yüzde 100 ileri biyolojik arıtma yapan ilk şehir olmayı hedefliyor.

İSU Genel Müdürlüğü’nün Kocaeli genelinde tam kapasiteyle çalışan arıtma tesisleri dikkat çekiyor. Halihazırda yüzde 100 biyolojik arıtma sağlayan Kocaeli, mevcut tesislerin yüzde 73’ünde ileri biyolojik arıtma teknolojilerini kullanıyor. İleri biyolojik arıtma tesisleri sayesinde yalnızca atık sular değil, Marmara Denizi’ni tehdit eden dip çamuru oluşumunun da önüne geçiliyor. Atık sularda yer alan azot ve fosfor gibi kirletici maddeler, ileri arıtma süreçlerinde etkili biçimde gideriliyor. Bu sayede denizlerdeki oksijen seviyesi korunurken, zamanla biriken ve ekosisteme zarar veren dip çamurunun oluşumu önemli ölçüde azaltılıyor.

2024 yılında arıtılan atık suyun 17 milyon metreküpü geri kazanım suyu olarak sanayi tesislerinde ve yeşil alanların sulanmasında kullanıldı. Bu uygulama ile içme suyu kaynakları üzerindeki baskı azaltılırken, çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım daha atılmış oldu.

Küresel iklim değişikliği ve Marmara Denizi’ni tehdit eden kirlilik sorunlarına karşı kararlı adımlar atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ileri biyolojik arıtma yatırımlarıyla atık sularda azot ve fosfor ayrımını mümkün kılıyor. Böylece yalnızca bugünü değil, geleceği de koruyan altyapı çözümleri üretiliyor.

Atık su arıtımı sürecinde ortaya çıkan 101 bin ton atık su çamuru da çevreye zarar vermeden bertaraf edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamlı çevre yönetimi anlayışıyla altyapı hizmetlerinde Türkiye’ye öncülük ediyor.