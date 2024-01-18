Tekirdağ’da çevreyi kirleten 214 tesise 66 milyon 264 bin lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde 44 tesisin faaliyetleri durduruldu.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü çevreyi kirleten tesislere yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada 2023 yılında çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı olarak mesai içi ve mesai dışı saatlerde 1564 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde ekiplerce 62’i hava kirliliği, 69’u su kirliliği ve diğer konularda yapılan denetimler neticesinde 214 tesise 66 milyon 264 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 44 tesisin faaliyetleri durduruldu.