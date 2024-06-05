Tekirdağ’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği belirlenen 79 tesise 31 milyon lira idari para cezası uygulanarak, 23 firmanın ise faaliyeti durduruldu.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, çevreyi kirleten tesislere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Çevre Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 5 ayında il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 575 denetimde bulundu. Denetimlerde toprağı, çevreyi, havayı ve suyu kirleten, ayrıca çevreye ağır koku yayan ve ’Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen 79 tesise toplam 31 milyon lira idari para cezası uygulanarak, 23 tesis için faaliyetlerini durdurma kararı alındı.