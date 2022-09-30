Türkiye'nin en büyük kuaför Youtube kanalı olan Haır Asmr Ceyhun kanalının sahibi Ceyhun Işık, Kozluca Bulvarı üzerinde açtığı kuaför ve güzellik salonuyla İnegöllülere hizmet vermeye başladı.

Kozluca Bulvarı numara 49/B adresinde düzenlenen açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Erhan Güven, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, Hababam Sınıfı oyuncularından Tuncay Akçay ile davetliler katıldı.

İNEGÖL’DE KUAFÖRLÜĞÜN KADERİNİ BAŞTAN YAZACAĞIZ

Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan işyeri sahibi Ceyhun Işık, “İnegöl’ümüze değer katacak salonumuzun açılışında bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. İnegöl’de kuaförlüğün kaderini baştan yazacağız” dedi.

İNEGÖL’ÜMÜZ BEREKETLİ BİR YER

Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Erhan Güven, “Açılışını yapacağımız işyerimizin öncelik Ceyhun kardeşimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Güzellik deyince akla önce berber, sonra kuaför, sonra güzellik salonları geliyor. İnegöl her geçen gün gelişiyor. Geliştikçe de esnaf sayımız arıyor. İnegöl’ümüz hem hareketli hem bereketli bir yer. Sağ olsun bu konuda İnegöl Berberler ve Kuaförler Odası esnafları geliştikçe, işyerleri çoğaldıkça odamızdaki üye sayımızda çoğalıyor. Sadece berber, kuaför, güzellik salonu değil, bizim şuanda diyetisyenler, gözlükçüler gibi çok çeşitli üye portföyümüz var. Ben öncelikle tekrar Ceyhun kardeşimize yapacağı hizmetlerde başarılar diliyorum. Her şeyin en güzeli, en iyisi bayanlarımıza ve erkeklerimize layıktır” dedi.

CEYHUN KARDEŞİMİZ ÇOK İDDİALI BİR GİRİŞ YAPTI

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Yine güzel bir işyerinin açılışında hep birlikteyiz. Ceyhun kardeşimiz çok iddialı bir giriş yaptı. Kuaförlük mesleğini tekrardan yazacağız dedi. İddialı ve cesaretli arkadaşlara şehrimize ve ülkemize de lazım. Bu arada her açılan işyeri, dükkan, hem küçük esnafıyla hem ticaret erbabıyla hem sanayicisiyle İnegöl’ümüze katkı sağlayan merkezler konumunda. Açılan işyerimizde istihdam sağlanıyor. İnegöl ekonomisine ve Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlanıyor. Ben öncelikle bu katkıyı sağladıkları için işyeri sahibimize, ailesine ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bu bağlamda da yeni açılacak işyerinin sektörümüze, İnegöl’ümüze hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

Hababam Sınıfı oyuncularından Tuncay Akçay, “Ceyhun İstanbul’da benim elimde büyüyen bir gençti. Dedesi, babası ve amcası benim dostlarım. Onlardan çok güzel feyizlerden aldım. Ama biz bunu İstanbul’dan kaçırdık. Geldi burada esnaf oldu. İnşallah buralardan güzel paralar kazanır. Ama önceden buranın güzel insanları güzelleştirir diyorum. Onlara güzellik katar ve hayırlı uğurlu paralar kazanır. Ekibiyle, ailesiyle herkesle burada gülücükler atar. Hayırlı, uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Allah yolunu açık etsin. Biz Hababam Sınıfının ufak çocuğuyduk, büyüdük. Bunlarda ufaktı. Büyüdüler, şimdi esnaf oldular” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, “İnegöl çok hareketli ve bereketli bir şehir. Sürekli yeni yeni esnaf arkadaşlarımızın işletmelerinin açılışında bulunuyoruz. Bu caddeyi bilenler 10 sene önce kimse buraya gelmek istemiyordu. Ama şimdi bakıyorum; caddemiz çok güzel bir cadde hüviyetine bürünüyor. Bu bölgede de çalışıyoruz. Belediye olarak eksiklerimizi bir bir tamamlıyoruz. Bu dönemde Belediye Başkanımızın sürekli vurgu yaptığı temizlik konusu var. Bu konuda çok hassasız. Bu işletme de bunun bir ayağı sonuçta. İşletmemize İnegöl’ümüze, esnaf arkadaşımıza, mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Ceyhun Işık Kuaför ve Güzellik Salonu hizmete açıldı.