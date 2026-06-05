Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında hakkında "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği öğrenilen Resul T. (39)'nin izine ulaştı.

Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ