Ziyaretine ilişkin paylaşım yapan Kayışoğlu, “13. Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu ile Silivri’de görüştüm. Kendisinin morali gayet iyi” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun görüşmede duygularını paylaştığını belirten Kayışoğlu, İmamoğlu’nun şu sözlerini aktardı: “Dünya tarihinde hiç bir belediye başkanı altı yılda bu kadar zulmü, (1200 dava, terör suçlaması vs) bir arada yaşamamıştır ama milletimiz bana büyük güç verdi. 23 Mart’ı Demokrasi Bayramı’na çevirdi.”

Kayışoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ilettiğini de belirtti.