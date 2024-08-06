Bu sayede ara öğünlerinizi çeşitlendirerek sağlıklı beslenmeden sıkılmadan ve uzaklaşmadan ilerleyebilirsiniz. Sağlıklı fit tarifler, pratik tatlılar deneyebilirsiniz. Bugünkü tarifimiz cheesecake tadında toplar olacak. Üstelik 3 adet top sadece 74 kalori enerji içeriyor. Misafirlerinizi, çocuklarınızı bu tarifle şaşırtabilirsiniz. Sitemizdeki diğer fit tarifleri de denemeyi unutmayın.

MALZEMELER (15 adet top)

Yarım fincan hindistan cevizi (50 gram)

1 yemek kaşığı labne

1 yemek kaşığı portakal suyu

2 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi

1 çay kaşığının ucuyla zerdeçal

Yapılışı:

Sağlıklı fit tarifimiz için öncelikle kaba hindistan cevizini ve labneyi ekleyerek karıştırın. Portakal kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkın. Daha sonra sırayla portakal suyu, portakal kabuğu rendesi, bal ver zerdeçalı da ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın. Küçük toplar halinde şekil verin. Tariften 15 mini top elde edebilirsiniz. 3 tane top sadece 74 kalori oldu. Kahvenizle, bitki çayınızla harika bir ara öğün alternatifi elde edebilirsiniz.

Hindistan Cevizi Sağlığa Etkileri

Hindistan cevizi, suyu, unu, sütü, yağı ve meyvesi yaygın olarak kullanılır. Besleyici ve yaygın yetiştirilen bir meyve olduğu için birçok tarifte değerlendirilir. Glutensiz bir besin olduğu için ununu çölyak hastaları da tüketebilir. Fit tariflerde, ara öğünlerde de tat ve dokuya destek olur. Sağlıklı yağlar, vitamin ve mineraller içerdiği için de hindistan cevizini beslenmenizde tercih edebilirsiniz. Bazı çalışmalarda hindistan cevizinin anti bakteriyel etkisi olduğu da görülmüştür. Ayrıca kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilecek lifler açısından zengindir. Yulaflı sütlü tariflere ve diğer sağlıklı fit tariflere kolaylıkla dahil edilebilir. Hindistan cevizi ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir durum yağını aşırı tüketmemek olmalıdır. Günlük yağ alımının %5-6’sını geçmemesi tavsiye edilir. Bu miktarı günlük ortalama 1 çay kaşığı olarak düşünebilirsiniz.

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