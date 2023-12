Ülkenin kuzeybatısında yer alan şehir, Myanmar ülkesine yakın bir konumda bulunmaktadır. Chiang Mai eyaletinin başkenti de olan şehir, kuzey Tayland’ın en büyük yeri olarak da kabul görülüyor. Farklı kültürleri de bünyesinde barındıran kent, ülkenin aynı zamanda en yüksek dağlarına sahip. Tayland’ın başkenti Bangkok’a 700 kilometre uzaklıkta olan şehirde yaşayan insanların sayısı da 200 bin civarında.

Chiang Mai Gezilecek Yerler Listesi

Şehirde tropikal iklim kendini hakim gösteriyor. Sıcaklığın her ay yaşandığı 20 ile 30 derece arasında değişilik gösteren Chaing Mai’de yağmur da sıklıkla gözükebiliyor. Chaing Maide gezilecek ünlü yerler aşağıdaki gibidir:

Wat Phra Singh

Chaing Mai şehrinin en ünlü tapınaklarından bir tanesidir. Tapınak mozaik yapısıyla birlikte bina komple kutsal alan olarak görülüyor. Wat Phra Singh tapınağında bulunan Aslan Buda heykeli inançlı insanlar tarafından kutsal sayılıyor ve ziyarette bulunuyor. Turistlerinde uğrak noktası haline gelmiştir. Wat Phra Singh tapınağında bulunan Aslan Buda heykeli 1367 yılında Sri Lanka’dan Tayland’a getirildiği söylenir. Tapınak içerisinde birde kütüphane mevcut. Wat Phra Singh tapınağındaki galeriyi gezerek burada bulunan simgelerin anlamını öğrenme imkanı buluyorsunuz. Tapınağa giriş ücreti ise 20 Baht’tır.

Wiang Kum Kam Yer Altı Şehri

Yer Altı Şehri 8.yüzyıldan Haripunchai Krallığından kalma eski bir şehirdir. Ping nehrinin yanı başında olan Wiang Kum Kam, buranın antik kenti olarak biliniyor. Bu antik kentte döneme ait taş kitap, kitabeler, Budist heykelleri, tabaklar ve çömlekler gibi birçok eşyalar bulunuyor. Wiang Kum Kam, ilginç bir şekilde toprağın altına görülmüştür. Antik kent Lamphun mimarisini koruyarak 1908 yılında Burma tüccarı tarafından restore edilerek günümüze kadar son halini alarak gelmiştir. Arkeolojik kazılara ait görsellerin ve belgesellerin sergilediği antik kentte ziyaret saatleri sabah saat 8 ile akşam 17 arasında olduğunu hatırlatmak isteriz.

Wat Phara That Doi Suthep Tapınağı ve Ulusal Parkı

Tapınak Chiang Mai şehrinin kuzeybatısında yer alıyor. Chiang Mai kentinin 8. en yüksek tepesinde bulunan Wat Phara That Doi Suthep Tapınağı eşsiz bir manzaraya sahiptir. Wat Phara That Doi Suthep Tapınağı sadece bulunduğu Chiang Mai şehrin değil, Tayland ülkesinin en kutsal yerlerinden sayılıyor. Tapınak özellikle Budistlerin bayramı kabul edilen 13 şubatta Makha Bucha ve 11 Mayıs Visakha Bucha günlerinde ziyaretçi akınına uğruyor. Bu günlerde Budistler buraya gelerek ibadetlerini yapıyorlar. Wat Phara That Doi Suthep tapınağında meditasyon dersi de alabilirsiniz. Tapınağa yürüyüş yolundan giderek etrafındaki diğer güzellikleri de görerek gidebilirsiniz. Tapınağın bulunduğu yerde aynı zamanda Ulusal Parkta çeşitli bitki ve hayvanları görebilirsiniz.

Bua Thong Şelaleleri

Chiang Mai şehrinde bulunan bu şelale ilginç özelliğiyle dikkat çekiyor. Bua Thong Şelaleleri kireç taşı ve mineral yataklarından oluşuyor. Bua Thong Şelaleleri, yeterli sürtünme olduğu için ismine yapışkan şelale olarak da bilinir. Şelale de serinlemek için yüzebilir yada tırmanma ipi bulunan yerde tırmanarak buranın keyfini çıkartabilirsiniz. Fakat Bua Thong Şelalelerinde dinlenmek isterseniz piknik ve restorant alanlarında dinlenerek vakit geçirebilirsiniz. Girişlerin ücretsiz olduğu şelaleye 09-16 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Chiang Mai Gece Pazarı

Chiang Mai şehrinde gece pazarı en popüler etkinlik olarak öne çıkıyor. Chiang Mai kenti alışveriş cenneti olarak da bilinir. İnsanların burada gece pazarına oldukça rağbet gösteriyor. Hava durumu ne olursa olsun gece pazarı yılın her günü kuruluyor. İstediğiniz her türlü eşyayı bulduğunuz bu pazarda her keseye uygun. Chiang Mai şehrine geldiğinizde alışveriş için muhakkak gece pazarına çıkmanızı tavsiye ederiz.

Chiang Mai Müzesi

Chiang Mai şehrinin geçmişini anlayabilmek için müzeyi ziyarette bulunabilirsiniz. 2017 yılında restorasyon çalışmaları ile birlikte daha iyi hale getirilen Chiang Mai müzesi, turistlere gezilebilir hale getirilmiştir. Chiang Mai şehrinin en eski müze konumunda bulunmaktadır. Konum olarak şehir merkezine uzak olan müze gelenler için dezavantaj sağlıyor. Fakat iyi bir gezi programı yaparsanız aynı gün içerisinde Doi Suthep tapınağına yakın olan müzeyi, bir güne sığdırarak ikisini birden gezebilirsiniz. Ayrıca müzeye giriş ücreti yetişkinler için 100 baht çocuklar için 40 baht, bu verilerin 2018 yılına ait olduğunu belirtmek gerekir. Müzenin ziyaret saatleri 09.00-16.00 arasında yapılıyor.

Chiang Mai Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu

1977 yılında Tayland ülkesinde kurulan ilk hayvanat bahçesi olarak tarihe geçmiştir. Chiang Mai üniversitenin batısında Huay Kaew yolu üzerinde büyükçe bir alana kurulmuştur. İlk kuruluş amacı çevrede bulunan yaralı hayvanlara yardım etmekti. Daha sonradan Chiang Mai Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu haline gelen yer, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Chiang Mai Hayvanat Bahçesinde içerisinde dünyanın en uzun tünel akvaryumu bulunmaktadır. Bu ünvana sahip olan Chiang Mai Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu, çeşitli hayvanları bünyesinde barındırıyor. Chiang Mai Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumuna giriş ücretleri iki şekilde oluyor. Hayvanat bahçesi için çocuklar 50, yetişkinler 100 baht. Akvaryum için ise yetişkinler 520, çocuklar 390 baht ücreti talep edilmektedir. Bu ücretlerin de 2018 yılına ait olduğunu hatırlatmak fayda var. Tayland ülkesinde yer alan Chiang Mai kentine gittiğinizde gezmeniz gereken yerleri sizler için derledik. Eğer yazımızı beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz.