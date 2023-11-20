Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, sosyal medyada dolaşan ve ulusal medyada yer bulan iddialarla ilgili olarak açıklamada bulundu. Yeşiltaş, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,

"Kurultay öncesinde Ankara'da bulunulan süre içerisinde elbette ki İl Başkanları ve parti büyükleriyle görüşmeler oldu. Bu en gerçek ve tabii olandır. Bu görüşmeler arasında sayın Özgür Çelik ile de görüştüm. Ortamda başkaları da vardı. Ancak para alındığına yönelik iddialar asla ve asla gerçeği yansıtmamaktadır.

Bursa'ya atılmış bir iftiradır

Kaldı ki delegasyonumuz hür iradesiyle genel başkanlık yarışında tercihini yapmıştır. İl Başkanı olarak en başından beri ne kadar objektif ve tarafsız kaldığımı üyelerimiz de delegelerimiz de gayet iyi bilirler. Bu iftira sadece bana değil tüm delegelerimize ve tüm Bursa'ya atılmış bir iftiradır. Kamuoyunun gündemini böyle ucuz ve alçakça numaralarla meşgul etmek son derece organize bir oyundur. Demek ki partimizin yaşadığı değişim birilerini çok telaşa düşürüp korkutmuş olacak ki en adi ve çirkin olan iftira yolunu seçmişler. Bu ve benzeri kara propaganda yöntemleri seçime doğru daha da artacaktır. Telaşlanmaya devam etsinler çünkü CHP yeni değişim rüzgarı ile önce belediyeleri sonra da iktidarı olarak bu talan düzeninden ülkemizi kurtaracaktır.

Söz yüce Türk adaletindedir

Bu durum kamuoyunu gereksiz yerel meşgul ettiği için açıklamayı yapıyorum. Bizim özümüz, sözümüz birdir. İçimiz dışımız birdir. Alnımız açıktır. Ben gerekli suç duyurumu savcılığa yaptım. Savcılık zaten her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyecek ve gerçek ortaya çıkacaktır. Bundan sonra söz yüce Türk adaletindedir."