Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, 26 Kasım Pazar günü Bursa'da yeni bir kar yağışı beklentisi oluştu. Hafta sonunu yağmur, kar ve fırtınayla geçiren Bursa, şimdi bir kez daha kışın etkileriyle karşılaşacak gibi görünüyor.

Cuma ve cumartesi günleri yağmur geçişleriyle karışık bir atmosfer beklenirken, Pazar ve pazartesi günleri ise kar yağışının şehri beyaz örtüyle kaplaması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonu boyunca düşmeye başlamasıyla birlikte, soğuk hava etkisini artırarak kar yağışını beraberinde getirecek.