CHP Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Ali Ekber Can ile partinin emektar isimlerinden Zülfikar Bal, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla seçim sürecine duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Ali Ekber Can, yaptığı paylaşımda, bazı mahallelerde seçimlerin tamamen tek liste dayatmasıyla yapıldığını vurguladı. Can’ın açıklaması şöyle:

Böyle bir uygulama kabul edilemez...

Bu seçim ve sonuç meşru değildir.

Aday olmak isteyen mahalle üyelerine sert cevaplar verilerek aday olma fırsatı dahi verilmiyor!

Tek başına mahallenin ℅ 33'ünü kendisi temsil etmiş oluyor.

Bu baskın karakter, genelgeye göre kendi delege olamadığından, 6 delegeden ikisini kendi ailesinden belirliyor.

Bir ilçede, yaklaşık 200'e yakın üyesi olan bir mahallesinde hiç bir bilgilendirme, toplantı yapılmadan, 6 delegenin altısıda baskın bir karakterin hazırladığı tek listeyle seçime gidiliyor ve 6'sı da seçiliyor!

CHP’nin emektar isimlerinden Zülfikar Bal ise delege seçimlerinde kullanılan yöntemlerin parti içi demokrasiye büyük zarar verdiğini belirtti. Bal şunları söyledi:

DELEGE SEÇİMİNDE UYGULANAN USUL VE YÖNTEM CHP’NİN EN BÜYÜK DEMOKRASİ AYIBIDIR

Son yıllarda yapılan tüm delege seçimlerine katıldım. 2017 yılında bir defa tesadüfen ilçe delegesi seçildim. Ancak çok iyi biliyorum ki, her delege seçiminde aynı kişiler tekrar tekrar delege seçildi.

Her seçimde olduğu gibi itirazımı, isyanımı ve tepkimi gerekçeleriyle birlikte dile getirdim. Bunu sayfa arkadaşlarım, beni takip eden dostlarım da çok iyi bilir.

Özellikle ilçe örgütümüzde ve mahallemde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyorum.

CHP’nin özgür ve emekçi bir üyesi olarak yüzümü, özümü, sözümü maskelemeden ifade ediyorum.

Eğer ilçe örgütümüzde ve mahallemizde delege seçimleri öncesi ve sürecinde yaşananlar, tüzük ve demokratik kurallar esas alınarak denetlenip rapor tutulsaydı, üyesi olduğum il, ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında kesinlikle disiplin işlemi yapılırdı.

Ne yazık ki demokrasi penceresinden baktığınızda, CHP’de parti içi demokrasinin geldiği nokta bu kadar vahimdir.