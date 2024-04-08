Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Ayvalık ilçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ile yönetimi ve ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i başkanlık makamında ziyaret etti. Ziyarete, Ayvalık Belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Genel Başkan Yardımcımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyacağız ve Ayvalık’ımızı hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.