CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde düzenlenen 34. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 34. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’ne katıldı. Festivalde ilk olarak Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın katılımcılara seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada, kutuplaşmanın ortadan kalkması gerektiğini ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’dir. Türkiye’nin partisidir. Türkiye’deki tüm gençlerin partisidir. Gençlerin geleceğinden endişeli bütün annelerin babaların partisidir” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve davetliler Burhaniye Belediyesi 34. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’nin açılış kurdelesini kestiler.