Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi başvurularının 8 Temmuz 2025 itibarıyla başladığını duyurdu. Başvurular yalnızca Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek. TOBB, internet siteleri veya mobil uygulamalar üzerinden yapılan başvuruların dolandırıcılık olabileceği konusunda uyarıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), işletmelere destek sağlamak amacıyla başlatılan Nefes Kredisi başvurularının 8 Temmuz 2025 tarihinde başladığını açıkladı.

Kredi başvuruları, sadece Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden kabul edilecek.

DOLANDIRICILIK UYARISI

TOBB, başvuruların yalnızca belirtilen banka şubelerinden yapılabileceğini vurgulayarak, herhangi bir internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapılamayacağını belirtti.

Birlik, “TOBB Nefes Kredisi ile bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar etmeyin. Dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun” uyarısında bulundu.

https://twitter.com/TOBBiletisim/status/1942498940466913586