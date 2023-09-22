CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, yönetim kurulu üyeleriyle Alanyurt bölgesinde incelemelerde bulundu. Şahin, “Alanyurt’ta yaşayan vatandaşlarımız çok mağdur oluyor” dedi.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin yönetimi ile birlikte Alanyurt bölgesini ziyaret etti. Bölgenin sorunlarını açıklama ile dile getiren Şahin, yetkilileri görevlerini yapmaya davet etti.

Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“CHP yönetimi olarak bizlere, Alanyurt'ta oturan vatandaşlardan gelen yolların bozukluğu ve alt yapı çalışması nedeniyle onarılmayan yollarda oluşan toz bulutları gibi yoğun şikayet üzerine; bugün özellikle Yenimahalle, Esentepe, Ertuğrul Gazi mahalleleri olmak üzere Alanyurt'un birçok bölgesinde yerinde gözlemleme yaptık. Yaptığımız gözlem ve inceleme sonucunda vatandaşlarımız tarafından gelen bu şikayetlerin yerinde ve haklı şikayetler olduğu kanaatine vardık. Alanyurt genelinde gerçekten yıllardır ihmal edilen asfaltlanmayan yollar, çöken yollar-kaldırımlar, aylardır çalışma nedeniyle onarılamayan yollar, bu yolarda geçen araçların zarar görmesi durumunu ve araçların geçişinden oluşan yoğun toz bulutlarını gördük. Alanyurt genelinde su borularının yenilenmesi nedeniyle yapılan çalışmanın plansız ve halkı rahatsız edecek boyutta olduğunu gördük. Gördüğümüz işler acısı bu durum ne Alanyurt semtimize nede İnegöl ilçemize yakışmıyor. Ayrıca yıllardan beri evlere içme suyu diye verilen kireçli su çilesini de dertli vatandaşlarımızdan dinledik. Bu durumlardan Alanyurt’ta yaşayan vatandaşlarımız çok mağdur oluyor. Özellikle ev hanımları su ve toz konusunda çok şikayetçi olduklarını dile getiriyorlar. Oluşan toz nedeniyle balkonlardan ne çamaşır asabiliyorlar ne kapısını, penceresine açabiliyorlar. Ayrıca belediyeler arsaları imara açtığında %40 oranında arsa payından terk alınıyor. Bu durum aslında bu altyapının parasını bu inşaat sahiplerinden ve daire sahiplerinden zaten alınmış oluyor. Yeni yapılaşma içerisinde olan Hamzebey köyüne taraf olan bölgelerde de yolların hiç asfaltlanmadığına şahit olduk. Diğer taraftan İnegöl - Alanyurt yolu üzerinde yol çizgilerinin bazı bölgelerde hiç olmadığını bazı yerlerde de çizgilerin trafik kazasına sebep olacak şekilde yanlış çizildiğini de gördük. Alanyurt genelinde gördüğümüz bu eksikliklerin en kısa zamanda yapılmasını vatandaşlarımız adına İnegöl CHP yönetimi olarak talep ediyoruz. Parti olarak yapılan hiçbir doğru hizmetin karşısında değiliz; ancak yapılan hizmetlerinde doğru, yerinde, adil, eşit, tarafsızca ve zamanında yapılması ilkesini taşıyoruz. İnegöl CHP olarak her zaman halkımızın yanında olup ve onların adına isteklerini dile getirme görevini büyük bir onurla üstleneceğiz.”

Fahrettin Eniş