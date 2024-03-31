CHP İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, 31 Mart Yerel seçimleri için oyunu kullandı. Sinanbey İlkokulu’na gelen Doğan, 1242 nolu sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Ali Doğan oyunu verdikten sonra şu açıklamalarda bulundu: "31 Mart yerel seçimlerde 40 gün durmadan, dinlenmeden, sahada çalıştık. Nihayet son günümüz. Öncelikle seçimin ülkemize, devletime ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 40 gün boyunca İnegöl'de siyasi partilerin ve siyasi partilerin adaylarıyla çok olumlu bir seçim yarışı içerisinde bulunduk. Öncelikle bu olgunluğu gösteren bütün siyasi parti temsilcilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yapacağımız seçimin umuyorum İnegöl'ümüze, Bursa'mıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Arkadaşlarım büyük bir olgunluk içerisinde seçim çalışmalarını yürütüyorlar. Diğer siyasi partilerde öyle. İnegöl'e yakışan da budur, bize yakışan da budur. Umuyorum sçeim ülkemize, milletimize tekrardan hayırlı olur."

Muhabir: Murat Avcı