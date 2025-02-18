Ziyaret heyetinde CHP İlçe Başkanı Zemci Şehin, Belediye Meclis Üyesi Hikmet Sallı ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

İlk ziyaret Süpürtü Mahallesi’ne yapıldı. Mahalle Muhtarı Ferruh Koyuncu ve mahalle sakinleri ile sohbet edildi. Daha sonra ziyaretin ikinci durağı olan Küçükyenice Mahallesine geçildi. Burada kahvehanede Mahalle Muhtarı Alatdin Zengin ve mahalle sakinleri ile mahallenin sorunları konuşuldu.

Olumlu ve sohbet havasında geçen ziyaretleri İlçe Başkanı Zemci Şahin şöyle değerlendirdi:

“Kırsal mahalle ziyaretlerimiz daha önce de dediğimiz gibi bir program dahilinde devam ediyor. Önümde ki günlerde de ziyaretlerimiz devam edecek. Tarımın kalbi olan köylerimizi gerek ilçe yönetimi olarak bizler, gerekse genel parti yaklaşımımız ile sahipleniyor ve önemsiyoruz. Bu anlamda kırsal bölgelerimizi ziyaret ederek sorunlarını öğrenip, çözümler bulmaya çalışıyoruz. Kırsal bölgelerin kalkınması ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Kırsal bölgelerin kalkınması İçin köy okullarının açık tutulması, köyden kente göçü bir nebze azaltması açısından bir tedbirdir. Bunun dışında çiftçiye ucuz mazot uygulamasına geçilmesi gerekir. Gübre ve tarım ilaçlarının fiyatlarında tarımı güçlendirmek adına destek uygulamalarının yapılmasını da hükümetten bekliyoruz, istiyoruz. Partimizin tarım alanında ki genel tarım politikaları bu yöndedir. Belediye Başkanlığını yönettiğimiz bir çok yerde belediye bütçeleri ile belirli oranda çiftçiye ve üreticiye destekler verilmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de bu anlamda damlama sulama boru desteği ve sıvı gübre desteği gibi önemli projeleri var. Ancak bu belediyelerin sınırlı bütçesi ile değil hükümetin genel uygulamaları ve politikaları çerçevesinde çözülmesi gereken genel bir konudur. Halkımız teveccühü ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel iktidarında bu sorunlar tamamen bitecek köylümüzün ve halkımızın yüzü gülecektir.” dedi