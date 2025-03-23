CHP İnegöl İlçe Örgütü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen ön seçimde, İnegöl’deki üyeler sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara yoğun ilgi gösterdi. Oy verme işlemleri 4 farklı noktada gerçekleştiriliyor.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, sandık başında yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz 23 Mart parti meclisimiz toplanırken 23 Mart'ta örgüt denetiminde ön seçim yaparak Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için ön seçim yapma kararı almıştı. Bugünde 23 Mart. Bütün engellemeler, bütün hukuksuz girişimlere rağmen akın akın insanlarımız geliyor, üyelerimiz geliyor oyunu kullanmaya." ifadelerini kullandı.

Şahin ayrıca, seçimin sadece sandıkta oy kullanmakla sınırlı kalmadığını, dayanışma sandıklarına da yoğun ilgi olduğunu belirterek, "İnsanlar geliyor, hatta bir tanesini üyeliğini AKP'den istifasını buradan yaptım E-Devlet'e girerek. Bu tabii ki güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı ve Recep Tayyip karşısında kesinlikle kazanacağı, ezip geçeceği bir Ekrem İmamoğlu vardı. Şu anda da biliyorsunuz, hukuksuz bir şekilde yargılanmalar var. Bu yargılanmaların sonucunun da ne olduğunu biliyoruz. Çünkü ne olacağı talimatı gitmiş durumdadır. Bu açık ve net. Hiçbir vatandaş, AKP'ye oy verenler de dahil bunun hukuksal bir zeminde ilerlediğine kimse inanmıyor. Şu anda bununla ilgili bir anket yapsalar yüzde 90 hukuksuz bir yargılanma çıkacaktır. Hal böyle olunca da tabii ki en güçlü rakibi ezip geçebileceği rakibi, yerle bir edeceği rakibini ekarte edebilmek için bütün hukuksuzluklara başvurmuş. Ama biz bu zincirleri kıracağız." dedi.





İNEGÖL’DE OY KULLANMA NOKTALARI ŞU ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİ:

Yenice Merkez Mahallesi: Veysi’nin Kahvesi

Akhisar Merkez, Baykoca Mahallesi, Huzur Mahallesi: Münin’in Kahvesi

Kurşunlu Merkez, Eymir, Mezit, Kınık, Özlüce, Hasanpaşa, Küçük Yenice Mahalleleri: Kurşunlu Belediye Ek Hizmet Binası Yanı

İnegöl Merkez ve diğer kırsal mahalleler: Sani Konukoğlu Konferans Salonu

