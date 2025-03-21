Türkiye genelinde yapılacak ön seçim kapsamında, İnegöl’de dört farklı noktada sandık kurulacak. Şahin, 23 Mart Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek ön seçimde, İnegöl’de yaklaşık 2.700 CHP üyesinin oy kullanacağını belirtti. Ayrıca, dayanışma sandığında üye olmayan vatandaşların da destek ve dayanışma gösterebileceğini ifade etti.

Oy kullanma noktaları belli oldu

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, oy kullanma noktalarını da açıkladı. Buna göre sandıklar şu adreslerde kurulacak:

Yenice Merkez Mahallesi’nde Veysi’nin Kahvesi’nde, Akhisar Merkez, Baykoca Mahallesi ve Huzur Mahallesi’nde Münin’in Kahvesi’nde, Kurşunlu Merkez, Eymir, Mezit, Kınık, Özlüce, Hasanpaşa ve Küçük Yenice Mahalleleri’nde Kurşunlu Belediye Ek Hizmet Binası yanında, İnegöl Merkez ve diğer kırsal mahallelerde Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda oy kullanılabilecek.