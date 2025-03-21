İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri Yeniceköy mahallesinde bir fabrikada kaçak göçmen çalıştırıldığı bilgisi aldılar. Fabrikaya baskın yapan Jandarma komutanlığı ekipleri 11 Afganistan, 2 suriye uyruklu şahsı yakaladılar.
YATAKHANE YAPMIŞ
Fabrika sahibi Recep K., tarafından fabrika içinde oluşturulan yatakhanede saklanan 13 kaçak gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiler.
İŞYERİ SAHİBİ TUTUKLANDI
Kaçak göçmenleri saklayıp barınmalarını sağlayan fabrika sahibi Recep K. Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen fabrika sahibi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.