CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin yaptığı açıklamada, “Hayırsever bir iş insanımız tarafından yaptırılarak eğitime kazandırılan Özdilek Ortaokulu, tüm resmi prosedürleri tamamlamış olmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yönetici atama takviminde hâlâ açık gösterilmemiş ve yönetmeliğe uygun kadrolu yönetici atamasına kapalı tutulmuştur. Bu durum kamuoyunda ciddi soru işaretlerine neden olmaktadır. Atama takvimine yetiştirilemediği yönündeki söylentiler inandırıcı değildir; zira okul resmen açılmış ve gerekli işlemler tamamlanmıştır. Peki neden hâlâ kadrolu müdür ve müdür yardımcısı ataması yapılmamaktadır? Bu gecikmenin arkasında farklı bir plan mı yatmaktadır? Ya da belirli kişi veya kişilere avantaj sağlamak amacıyla mı bu gecikme yaşatılmaktadır? Bu doğrultuda şu soruların net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz: Bu kuruma kurucu müdür olarak görevlendirilmesi planlanan kişi kimdir? Bu kişi hangi liyakat ölçütleriyle belirlenmiştir? Eğitim kariyerinde daha önce hangi başarıları elde etmiştir? Asli görevinden alınarak bu okula görevlendirilmesi halinde, boşalacak görev için yeniden bir görevlendirme yapılacak mıdır? Bu durumun kamu zararı doğurması ihtimali göz önünde bulundurulmuş mudur? Neden sistem üzerinden şeffaf, herkesin erişimine açık bir atama süreci yürütülmemektedir? Geçtiğimiz haftalarda bu okulun açıldığını ve yönetici ataması için sistemin hâlâ açılmadığını kamuoyuyla paylaşmıştım. O gün de belirttiğim gibi, bu gecikmenin gerekçesinin, istenilen bir kişinin sistem dışında ve liyakatsiz biçimde atanmasına zemin hazırlamak olduğu yönünde duyumlar alınmıştır. Bu iddiaları bizzat ilçe milli eğitim yetkililerine sormamıza rağmen aynı uygulama bugün de devam etmektedir” dedi.

Şahin açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Eğitim gibi hassas bir alanda; çocuklarımızı gönül rahatlığıyla teslim ettiğimiz kurumlara, liyakat sahibi olmayan, geçmişi şaibelerle anılan kişilerin atanması kabul edilemez. Eğitim, eş-dost kayırmacılığıyla ya da partizan hesaplarla yönetilemez. Bu görevlere ancak ve ancak; bilgi, deneyim ve adalet duygusuyla hareket eden, topluma örnek olacak liyakatli kişiler getirilmelidir. İlgili mercileri bu konuda ivedilikle açıklama yapmaya ve hukuka, yönetmeliğe ve liyakat ilkesine bağlı kalmaya davet ediyor, 9 Temmuzda bu okulunda yeniden açılacak yönetici atamasına açılmasına bekliyoruz.”