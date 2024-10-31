Cumhuriyet Halk Partisi İpsala İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni yapılması planlanan İpsala Belediyesi Düğün Salonu’yla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Öncelikle başta İpsala halkımız olmak üzere tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz. Geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşen olağan meclis toplantısında gündeme gelen, İpsala Pazaryeri karşısında bulunan mülkiyeti İpsala Belediyesi’ne ait taşınmazda 3 kattan oluşan, 35 işyeri, 1 düğün salonu ve 1 çok amaçlı salon ihtiva eden yapının kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile yapılması işi CHP meclis üyeleri olarak red oyu vermemize rağmen Belediye Başkanı ve CHP meclis üyeleri dışında kalan 5 meclis üyesinin kabul oyu vermesi ile Meclisten geçmiştir. Encümen Üyesi Av. Fulya Arabulan’ın muhalefet şerhine rağmen encümen kararı alınarak söz konusu yapının kat karşılığı sözleşmesi ile yapılması işinin ihalesinin 29.08.2024 tarihinde gerçekleşeceği ve söz konusu işin 1 düğün salonu ve 1 çok amaçlı salona ek olarak en fazla işyeri veren müteahhide ihale edileceği belirtilmiştir. . Gerçekleşen ihaleye yalnızca bir firma katılmış ve yapının 3. katında bulunan 1 düğün salonu ve 1 çok amaçlı salona ek olarak yalnızca 1 işyeri verilmiştir, verilen 1 işyeri de şerefiye bedeli en düşük işyerlerindendir. İhale sonunda CHP encümen üyemiz Av. Fulya Arabulan’ın itirazı ve talebi doğrultusunda daha fazla işyeri ve şerefiye bedeli yüksek işyerleri talep edilmiş, bu sayede Belediyemize 1 kafeterya işyeri kazandırılmış, daha fazla işyeri talebi tekrarlanmasına rağmen belediye lehine başkaca işyeri verilmemiş, kalan şerefiye bedelleri yüksek 33 işyeri müteahhit firmaya verilerek ihale sonuçlanmıştır.

CHP İpsala Belediye Meclis Üyeleri olarak konu ile ilgili ret verme sebeplerimiz şu şekildedir;

1-İnşaatın, İpsala Belediyesi imkanları ile belediyemizin bütçesinden yapılıp, İpsala halkının menfaatine sunulmaması. Aksine müteahhite verilip, İpsala Belediyesi’nin bütçesinin gerçek sahibi olan İpsala halkının mağdur edilmesi. Halbuki, projenin Belediyemiz tarafından yapılması halinde, müteahhide verilen 33 işyeri Belediyemize ait olacaktı ve Belediyemizin arsası müteahhide verilmemiş olacaktı.

2-Belediyemiz tarafından yapılacak düğün salonu inşaatı ile arsa payının kendi nezdinde kalarak kamu imkanları ile yapıldığında daha rekabetçi ve şeffaf bir iş olacağı yönünde kanaatimiz bulunmaktadır.

3- İnşaat yapılacak alan ile Pazar yeri ve cemiyetlerde kullanılan otopark alanının küçüldüğünden otopark sorunun oluşacağı.

4-Yapılacak inşaat nedeniyle mevcut Pazar yerindeki işyerlerinin ilçe merkezine bakan cephelerinin kapanıp, işlevsiz hale gelmeleri ve esnaflarımızın dolaylı olarak maddi manevi zarar etmeleri.

5- İlçemizin önemli sorunlarından biri olan otopark sorununun da bu projenin bodrum katında kapalı otopark ile çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.

İlçemizin acil olan yazlık ve kışlık düğün salonu ihtiyacı, 31 Mart yerel seçimleri öncesi partimizce tespit edilmiş, kamunun öz kaynakları ile yapılması planlanarak projelerimizde yer verilmiştir. İpsala Belediyesi’nin bu projeleri hayata geçirecek bütçesi mevcuttur.

Son olarak CHP İpsala İlçe Başkanlığı olarak gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin oldubittiye getirilmesini hayretler içerisinde izliyoruz. Halbuki bu proje için kamuoyundan öneri istenebilir ve alternatif projeler üzerinde çalışılabilirdi. Evet düğün salonu, bizim projemizdi fakat yerinin yanlış olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Son olarak yapılan, yapılmakta olan inşaatın iş ve işçilik kalitesini, İpsala Belediye Meclis Üyeleri olarak yakından takip edeceğiz. Her bir zerresinde ilçe halkımızın hakkı var. Bu durumu da önemle arz etmek isteriz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."