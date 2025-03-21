CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Tüzüğümüz gereğince Olağanüstü Kurultay kararı aldık" dedi.

Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 48 maddesinin 6. fıkrası gereğince, 15 gün sonra olağan üstü kurultaya gidiyoruz.

Bugün yeni bir girişim CHP'ye yeni bir kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük, gün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız ve resmi kayıtlara girmiş bir başvuruyu memnuniyetle size açıklamak isterim. Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz."