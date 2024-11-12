Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları ilçe Başkanlığına ilk defa atama yapıldı.BİLECİK (İGFA) - CHP Pazaryeri İlçe Başkanı Metin Polat Partisinin ilçede üye sayısını her geçen gün artığını ifade ederken CHP Pazaryeri ilçesinde siyasetin ilk filizlerini vermeye başladı dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Pazaryeri İlçe Teşkilatı olarak gençlere ve kadınlara çok büyük değer veriyoruz diye ifade eden Başkan Polat, partisine aktif üye olarak 60 gencin kayıtlı olduğunu, CHP Pazaryeri Gençlik Kolları Başkanı olarak Emirhan Ana, yı atadığını açıkladı. Kendisine ve yönetim kurulunda görev alan genç arkadaşlara başarılar diliyorum dedi.

CHP Pazaryeri Gençlik Kolları Başkanı olarak atanan Emirhan Ana, ise “Pazaryeri Gençlik Kolları Başkanı olarak bismillah diyerek başladığımız bu yolda bana, bize inanan Sayın İlçe Başkanım Metin Polat'a gençlik kollarımıza ve Cumhuriyet Halk partisine gönül vermiş herkese yönetim kurulumuza ve bu yolda bizimle beraber yürüyen yol arkadaşlarımıza teşekkürü borç bilirim. Sorumluluklarımızın farkındayız ve elimizden gelenin daha fazlasını yapmaktan da kaçınmayacağız, gençlik ateşini beraber ileriye taşıyacağız! “ diye konuştu.