CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ocak ayında Trump yönetiminin göreve başlamasından sonra CHP'nin ABD'ye heyet göndereceğini açıkladı. Özel'in bu açıklamalarını değerlendiren Nevşin Mengü ise "Trump'ın Özel ile görüşeceğini zannetmiyorum" dedi.

Özgür Özel'in dikkat çeken açıklamalarına, muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Nevşin Mengü'den değerlendirme geldi.

"TRUMP'IN ÖZEL İLE GÖRÜŞECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"

YouTube kanalında açıklamaları değerlendiren Mengü, "Trump’ın Özgür Özel ile görüşeceğini falan zannetmiyorum. Kemal Bey gibi gider, alakasız bir benzinlikte hamburger yer döner." ifadelerini kullandı.