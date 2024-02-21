31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere hazırlık sürecinde, CHP ve DEM Partisi'nin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a karşı aday göstermeme kararı dikkat çekti. Her iki parti, adaylarını seçim kurullarına teslim ettiği liste içerisinde Gebze'den aday göstermeyerek, seçim stratejilerindeki tercihlerini ortaya koydu.

Gebze'de 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin yüzde 51,7 oy alarak birinci olduğu, CHP'nin yüzde 29,4, Saadet Partisi'nin yüzde 8 oy aldığı bilgisi hatırlatıldı. Gebze’den adaylığını geçmiş günlerde açıklayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın karşısında CHP ve DEM’in aday çıkarmaması ittifak yorumlarına neden oldu.

2019’da yapılan yerel seçimlerde Gebze’de AKP yüzde 51,7 ile seçimi kazanırken CHP yüzde 29,4; Saadet Partisi ise yüzde 8 oy almıştı. DEM (HDP) ise aday çıkarmamıştı.