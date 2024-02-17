Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, CHP tarafından yeniden aday gösterilmemesi ile ilgili yaptığı açıklamada gönül kırgınlığı olduğunu belirterek, "Partiden istifa etmeyi düşünmüyorum. Bağımsız ya da başka bir partiden aday olmayı düşünmüyorum. Ben yapılan yanlışın, bir eksik değerlendirmenin düzeltilmesini talep ediyorum" dedi.

CHP tarafından Avcılar’da mevcut Belediye Başkanı Turan Hançerli yerine Caner Çaykara ismi belediye başkanı adayı olarak gösterildi. Adayın açıklanmasının ardından, Avcılar’da çok sayıda dernek üyesi ve yüzlerce vatandaş karara tepki göstermek ve Turan Hançerli’ye destek olmak için Marmara Caddesi’nde bir araya geldi. Vatandaşlar hep bir ağızdan Hançerli’ye desteklerini ifade ederek, taşıdığı dövizlerle ‘Turan Hançerli’ yazılı mesajlar verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yeniden aday gösterilmemesi nedeniyle gönül kırgınlığının olduğunu ifade ederek, “Gönül kırgınlığı, bir haksızlık adaletsizlik olduğu yönünde bir kanaatim var. Çünkü burada inanılmaz başarılı işler yaptık. Ben birinci dönem belediye başkanıyım anketlerden açık ara önde çıkıyorum. Kentsel dönüşüm 6 Şubat’tan sonra çok yoğun konuşulmaya başlandı. Avcılar’da kentsel dönüşüm 2019 yılında ben başkan olduktan sonra başladı. Türkiye’de herkes kentsel dönüşüm yapmalıyız derken ben Avcılar’da kentsel dönüşüm yaptım. 20 bini aşkın bağımsız bölümü yeniledik dönüştürdük ve dayanıklı hale getirdik. Bu karar başarılı bir kentsel dönüşüm modeli yapmış, Avcılar modeli ile yerinde uzlaşmaya dayalı ve hızlı kentsel dönüşümü yapmış, kavgasız, çatışmasız bina yıkan ender belediye başkanlarından birisiyim. Bu karar kentsel dönüşüm talebine karşı alınmış bir karar. Avcılar halkına karşı alınmış bir karar olduğu kanaatindeyim. Bundan dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da saygı çerçevesinde demokratik ilkeler çerçevesinde ifade ediyorum. Benim dışımda yüz binlerce on binlerce insan sosyal medyadan ve alanlardan ifade ediyor” dedi.

Başkan Hançerli, alınan kararın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgisi olup olmaması konusu hakkında da, “Bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle olmamalı, kurultay salonlarında kalmalı bu süreçler. Ama buna ilişkin süreçler ve değerlendirmeler var. Değerlendirmeleri incelediğinizde haklılık payı kararı olduğuna ilişkin bir karar oluşuyor. Dilerim ki öyle değildir ya da öyle olmadığını gösterecek hamleler yapılır” diye konuştu.

“İstifa etmeyi düşünmüyorum, başka bir partiden ya da bağımsız aday olmak gibi bir düşüncem yok”

Kendisinin yeniden aday gösterilmemesi sonucu partiden istifa edip etmeyeceği sorularını yanıtlayan Hançerli, “Partiden istifa etmeyi düşünmüyorum. Bağımsız ya da başka bir partiden aday olmayı düşünmüyorum. Ben yapılan yanlışın, bir eksik değerlendirmenin düzeltilmesini talep ediyorum. Fakat düzeltilmezse de açıkça ifade ediyorum, istifa etmeyeceğim. Çalışmalarında doğru bulduğum yerlerde de yeni başkanı da desteklerim. Hayat boyu mücadelede bulunmuş bir insanım, zorlukları yenmiş bir insanım. Dolayısıyla bana yerel seçimde köşede oturmak yakışmaz. Tabii bir tavrım olacak. Gerçek çözüm üreten siyaset anlayışında ısrar edeceğim. Bunu hayata geçirmek için belediye başkanı ya da bir başka şekilde çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.