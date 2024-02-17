Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gemlik’te vatandaşlarla buluştu. Zeytin Dalı Meydanı’nda konuşan Mustafa Bozbey, Togg fabrikası ile ilgili olarak, “Togg’la ilgili bana bir şey sordular. Bende dedim ki, biz teknolojiye özellikle bu tür yatırımlara karşı değiliz. Bozbey burada yapılan yatırıma neden karşı olsun? Yeter ki bilimsel verilere uygun olsun. Togg gibi yatırımlara destek veririz. Eğer bu kente katkısı varsa, biz onu destekleriz, daha önce olduğu gibi. Birileri bunu yanlış telaffuz ederek, iftara attılar” dedi.

31 Mart seçimlerinde destek isteyen Bozbey, “Nasıl ki, 2019’da iyi bir çalışma yaparak, bizi anlattınız ve Gemlik’i kazanmayı sağladıysanız, aynı çalışmayı arttırarak yapmalısınız. Bu seçimlerde hem Gemlik’in hem Bursa’nın kazanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Bozbey’e, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediye Başkan Adayı Şükrü Deviren de eşlik etti.

Kaynak: İHA