CHP Genel Merkezi, yerel seçimler için Bursa’da 4 ilçenin belediye başkan adayını belirlediğini açıkladı.

CHP yönetimi, yerel seçimler için Bursa’da 4 ilçenin belediye başkan adayını şu şekilde belirledi;

Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay, Kestel Belediye Başkan Adayı Cevat Asa, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem ve Yenişehir Belediye Başkan Adayı Sadi Aktaş

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkan adayı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkan adayı da Mehmet Önder Mutlu olarak açıklanmıştı.