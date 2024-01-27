Tuzla Belediyesi, ilçedeki yeşil alanları korumak ve artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ailelerin güvendiği, çocukların eğlendiği 148 park ile vatandaşlara hizmet verdiklerini söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bütün planlamalarımızda, yeteri kadar spor ve yeşil alan başta olmak üzere yaşanılabilir bir kent oluşturmak öncelikli hedefimiz oldu. Vizyon projelerimizle Tuzla’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurguluyor ve gösteriyoruz” dedi.

Mercan Parkı, Çınar Parkı, Şelale Eğitim Parkı, İshakpaşa Parkı gibi 7’den 77’ye her kesimden insan için birçok yaşam alanının bulunduğu Tuzla’da, 148 park vatandaşların hizmetinde. İlçedeki çocukların güvenli bir şekilde eğlendiği, ailelerinin de içleri rahat bir şekilde sosyalleştiği parklar; içerisinde başta basketbol, voleybol sahaları, tenis kortları, çocuk oyun bölümleri olmak üzere birçok etkinlik alanını barındırıyor. Dinlenme ve eğlence merkezleri olarak hizmet veren parklar, her yıl binlerce Tuzlalıyı ağırlıyor.

“Tuzla’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurguluyor ve gösteriyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bütün planlamalarımızda, yeteri kadar spor ve yeşil alan başta olmak üzere yaşanılabilir bir kent oluşturmak öncelikli hedefimiz oldu. Vizyon projelerimizle Tuzla’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurguluyor ve gösteriyoruz. 148 park ile vatandaşlarımıza hizmet verdiğimiz ilçemizde, gençlerimizin, çocuklarımızın ve büyüklerimizin iyiliği için onların da faydalanabileceği yaşam alanları oluşturmanın değerini çok iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Oluşturulan alan mükemmel ve Tuzla halkı için gayet güzel”

Normalde Pendik’te yaşadığını söyleyen Tuğçe Özdemir, Mercan Park’ı çok sevdiğini ve sürekli buraya geldiklerini belirtti. Özdemir, “Tuzla Belediyesi’nin açmış olduğu bu alanı çok beğendiğim için genellikle buraya geliyorum. Burada yürüme alanları, tenis kortları, voleybol ve basketbol sahaları da mevcut. Yazın sürekli buradaydık; kendi aramızda voleybol maçları yaptık. Bayağı eğlenceli geçiyor, ben çok beğeniyorum. Oluşturulan alan mükemmel ve Tuzla halkı için gayet güzel. Güvenliğin had safhada olması çok hoşuma gidiyor; çocuğumu gönül rahatlığıyla alana bırakabiliyorum. Sigara da içilmiyor, izmarit yok. O yüzden Şadi Bey’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Hemen hemen her hafta sonu buraya geldik; ailece piknik yapıp vakit geçiriyoruz”

Mercan Park’a dinlenmeye gelen Candan Güzelar, “Yazı burada geçirdik diyebiliriz. Köpeğim Tofi de burayı çok seviyor, bol oksijen var, kedileri kovalıyoruz. Tuzla’nın buraya ihtiyacı vardı. Hemen hemen her hafta sonu buraya geldik; ailece piknik yapıp vakit geçiriyoruz. Çok güzel bir yer çok teşekkür ediyoruz. Burayı çok seviyor ve herkese tavsiye ediyoruz” dedi.

Şelale Park’a gezmeye gelen Sevim Nida ise “Burası insanların hoş vakit geçirebileceği güzel bir yere benziyor. Herkesin böyle yerlere ihtiyacı var. Yüzme salonlarını falan da merak ediyorum. Bu şekilde dinlenebileceğimiz yerleri çok seviyorum ve herkese de tavsiye ediyorum. Hem park içinde aktiviteler de varmış, onlara da bakıp gelmeyi düşünüyorum” dedi.