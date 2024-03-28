Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart yerel seçimlerinde ilçede yeniden aday gösterilmemesi sonrası bağımsız aday olarak katılma kararı alırken CHP’nin Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu’nun ilçede bir ziyaret sırasındaki sözleri dikkat çekti. Öte yandan önceki gün ilçede halkla buluşan CHP Lideri Özel, “Bugün, yarın açıklamanı yapar, çekilirsin, yok şimdi çekilmedin. Pazara getirdin, ondan sonra döneyim deme, affedemeyiz" şeklinde konuştu.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in 31 Mart yerel seçimleri için ilçede yeniden aday gösterilmemesi sonrası Genç, bağımsız aday olarak katılma kararı almıştı. CHP’nin Sarıyer Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mustafa Oktay Aksu ise seçim çalışmaları çerçevesinde İstinye Dereiçi Semt Pazarı’nı ziyaret etti. Pazar ziyaretinde Aksu’ya eşi Demet Aksu, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in eşi Çiğdem Zeybek eşlik etti. Aksu, pazarda dolaşırken bir vatandaşın “Oktay Bey, Şükrü Genç’in Sarıyer’de emeği çok fazla, seviliyor, tüm CHP’lilerin oyunu alabilecek misiniz?” sorusu geldiği öğrenildi. Aksu’nun ise “CHP seçmenlerimiz partilerine sadıktır. Seve seve olmasa da” şeklinde bir yanıt verdiği iddia edilirken vatandaşların tepki gösterdiği belirtildi. Bu açıklama ise 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP seçmeninden tepki aldığı “Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız” sözlerini akıllara getirdi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Sarıyer’de CHP’lilerle buluşurken CHP’den istifa ederek bağımsız aday olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e seslenerek, "Son çağrımdır, eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Yok, şimdi çekilmedin, pazara getirdin, ondan sonra döneyim deme. Vallahi kusura bakma affedemeyiz, affedemeyiz" diye konuştu. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise katıldığı bir televizyon programında Oktay Aksu’nun adaylığına yönelik, “Yaklaşık 15-16 tane aday adayı vardı. Yaptığımız çalışmalarda hiçbirinin değerlendirilmeye bile alınmadığı ortaya çıktı. Demek ki bir arkadaş konusunda karar kılındı ve şu anki aday Oktay Aksu, Sarıyer halkına dikte ettirildi" sözlerini kullanmıştı.