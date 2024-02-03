Çiğli Belediye Başkan adaylığı için önceki tartışmalara sebep olan Uygar Yıldırım'ın yerine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Onur Emrah Yıldız aday olarak belirlendi. Yapılan son dakika açıklamasına göre, CHP İzmir'de yaşanan krizin ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından alınan kararla Uygar Yıldırım'ın adaylığı iptal edildi. Esra Seyirden'in haberine göre, Parti Meclisi tarafından onaylanan bu yeni kararla Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediye Başkanlığı için CHP'nin resmi adayı oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ