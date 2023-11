ESERLERİYLE ÖLÜMSÜZLEŞEN BİR DEHA

Bugün Atatürk anıtına çelenk sunan CHP İlçe Başkanlığı, akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşını okudu. Programda bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin şu ifadeleri kullandı;

“20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti Balkan Savaşları’nda ve 1.Dünya Savaşı’nda yenik çıkmış, ülke parçalanmış halk ise yoksul ve çaresiz. Türk halkının acılarla dolu, karanlığa giden talihsiz istikbalini 1881 yılında Selanik’te dünyaya gelen bir çocuk değiştirecekti. O büyük deha herkesin umudunu yitirdiği, olanaksız dediği bir anda imkansızı başararak kurtuluşun ve kuruluşun mimarı oldu. Kurtuluş savaşının baş komutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin baş mimarı olarak; Türk Halkı’nın kalbine ismini yazdırdı. Türk Halkı’nın kalbine yazılan o isim Gazi Mustafa kemal Atatürk’tü.

Onu yitirdiğimiz gün olan tüm 10 Kasım’lar, bizler için burukluğun yanında onu daha iyi anladığımız gündür. O kurtuluşumuzun, kuruluşumuzun baş mimarı olduğu gibi, büyük devlet adamlığıyla, devrimleriyle, yenilikleriyle de; içinde yaşadığımız ülkenin yüzlerce yıllık geleceğinin aydınlanmasını ve şekillenmesini sağlamıştır. Büyük bir bölümünü savaş meydanlarında geçirdiği, halkına adadığı 57 yıllık bir ömrüyle; 20. yüz yıla damgasını vurmuş, dünya lideri olarak kabul görmüş bir devlet adamıdır. İleri görüşlülüğüyle bir çok devlet adamının ve komutanlarının gıbtayla baktığı, taktir ettiği bir liderdir. Birçok cephede zafer kazanan bir komutan olmasına rağmen, savaşı mecbur kalmadıkça cinayet olarak nitelendiren, ’Yurtta sulh, cihanda sulh’’ diyerek ülkenin geleceğini barışla inşa etmeye çalışmış bir komutandır.

Günümüzde Atatürk’e saldırılar hız kesmeden artmaktadır. Onun büst ve heykellerine saldıranlar, onu yok sayanlar, kurtuluşu ve kuruluşu onsuz anmak isteyenler, adını ağzına almak istemeyenler maalesef gün geçtikçe çoğalmaktadır. Onu anlamak isteyemeyenler, anlamamakta ısrar edenler, onun çizdiği yolu bulmayanlar, onun büyüklüğünü göremeyenler; karanlığı tercih eden zavallılardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk: ‘Benim en büyük iki eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi’dir’ demiştir. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve eserlerine sahip çıkmak, bizim en temel görevimizdir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Onun kurduğu, Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin de devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi de ilelebet yaşayacak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm varlığına sahip çıkacaktır.

Ölümünün 85. Yılında, kurduğu cumhuriyetin de 100. Yılında onu saygı ve minnetle anıyoruz. Ülkesi ve halkı için verdiği mücadelelerle, devrimleriyle, eserleriyle büyük devlet adamı; koca bir çınar olarak TÜRK Halkı’nın kalbinde ve umutlarında daima yaşayacaktır. Açtığı yolda onun gibi, onun peşinden yürüyecek milyonlar var ve her zamanda var olacaktır.

Her 10 Kasım bizler için hüzün günü olmakla beraber, Atatürk gibi bir büyük değere sahip olmayı da anladığımız ve andığımız bir gündür. Her geçen gün, her geçen yıl, eserleri-farkı daha da fazla anlam kazanan ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özlemiyle; onu rahmet ve şükranla anıyoruz. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”

Murat Avci