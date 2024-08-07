Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin hayvan hakları konusunda kamuoyunda oluşan hassasiyetleri göz önünde bulundurarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne giderek incelemeler yapıp,yetkililerden bilgi aldı. Şahin ve beraberinde ki parti heyeti İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ni gezip yetkililerden bilği aldıktan sonra merkezden ayrıldılar.

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan ilçe Başkanı Şahin:”Hayvan hakları konusunda son zamanlarda kamuoyunda oluşan hassasiyetleri göz önünde bulundurarak,İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ni gezdik, gözlemledik ve yetkililerden bilği aldık.

Hayvan hakları savunucuları ve bu konuda endişeleri olan vatandaşlarımızın da endişelerini anlıyoruz.Bu endişeleri gidermeyi de biz kendimize vazife edindik.

Bakım Merkezi’nde burada yaşayan hayvanlar açısından,koşullarında herhangi bir olumsuzluk görmedik.

Her alanda ve her konuda olduğu gibi halkımızın isteklerinin,beklentilerinin daima takipçisi olduk,olmaya da devam edeceğiz”dedi.