TOKİ sakinleri, site girişinde bulunan dik yokuşun hem sürücüler hem de yayalar için ciddi tehlike oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle yağışlı havalarda ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolun daha riskli hale geldiğini ifade eden vatandaşlar, yaşanan soruna kalıcı çözüm bulunmasını istiyor. Mahalle sakinleri, düzenleyecekleri eylemle yol sorununa dikkat çekerek yetkililerden gerekli adımların atılmasını talep edecek.

28 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında gerçekleştirilecek eylemde, bölge sakinleri yolların günlük yaşamı zorlaştırdığını belirterek yetkililere çağrıda bulunacak.